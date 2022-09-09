«Северсталь» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Северсталь» — ЦСКА.
Ставка: «Северсталь» не проиграет за 1.93.
«Андрей Разин начал жечь глаголом, причём не по-детски, вместе с началом чемпионата – как по ходу матчей, так и после, и до. И, надо сказать, ждали этого не меньше, чем само начало турнира, и эти ожидания полностью оправдались.
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Ещё лучше, что вместе с главным тренером жечь не по-детски начала его команда. В принципе, об этом тоже догадывались, беря за основу прошлый сезон. Правда, пессимизм пришёл вместе с информацией, что платёжка «Северстали» не добирает даже до кахаэловского «пола». Но мы знаем, как Разин умеет делать конфетку из… э-э-э… любого подручного материала, поэтому надеемся на него, в том числе и в предстоящем матче.
С одной стороны, надеяться можно: ЦСКА начал с роскошного матча-открытия, точнее, с роскошного второго периода матча-открытия. Но затем пошёл со снижением, причём достаточно резким. Весьма средненький «Нефтехимик» был обыгран лишь в овертайме, а его «старший брат» и вовсе разорвал армейцев «на ветошь». То есть от своей лучшей формы команда Сергея Фёдорова ещё далека, но уже может выстреливать.
В Череповце будет матч-открытие сезона, но тут даже непонятно, в чью пользу это сыграет. Соперники после трёх проведённых игр набрали одинаковое количество очков, при этом армейцы играли дома, а «Северсталь» — в гостях. Теперь обеим командам предстоит нечто новое, и пока непонятно, как они сработают в не совсем знакомой для себя обстановке.
А вот статистика личных встреч «Северсталь» практически хоронит. Потому что в 10 последних череповецких междусобойчиках хозяева побеждали лишь дважды, проиграв восемь раз. Причём больше половины этих поражений оказались сухими. Иными словами, на глазах собственных болельщиков «Северсталь» не знает, что делать с ЦСКА.
Но сейчас у Разина команда боевая и весёлая. Поэтому совсем уж хоронить «Северсталь» не стану, а вывернусь с прогнозом следующим образом: предскажу, что хотя бы одно очко в матче-открытии хоккейного сезона в Череповце хозяева наберут. А уж как их вынесет потом – посмотрим», — сказал Лебедев.
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