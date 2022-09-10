ЦСКА — «Краснодар»: эксперты оценили шансы в матче РПЛ

10 сентября состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 17:30 мск.

Ещё больше прогнозов на главные матчи дня — здесь.

Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». На матче будет работать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

Явным фаворитом считаются красно-синие: поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1.79. Успех «Краснодара» оценивается в 4.68. На ничью дают коэффициент 4.23.



Эксперты ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.04.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол «Краснодара» идёт с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.78.

Результативная ничья доступна за 5.30, а гол в каждом тайме — за 1.75.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Где смотреть матч ЦСКА — «Краснодар» бесплатно.

Прогноз Александра Мостового с коэффициентом 3.45 на матч ЦСКА — «Краснодар».

Акинфеев: ЦСКА нашёл своего тренера.



Акинфеев жёстко высказался о введении Fan ID.

Головин назвал клубы, куда бы хотел перейти из «Монако».



Украинский форвард призвал боснийских футболистов не ехать на матч с Россией.