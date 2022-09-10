ЦСКА — «Краснодар»: эксперты оценили шансы в матче РПЛ

10 сентября состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 17:30 мск.
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Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». На матче будет работать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.
Явным фаворитом считаются красно-синие: поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1.79. Успех «Краснодара» оценивается в 4.68. На ничью дают коэффициент 4.23.
Эксперты ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.04.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол «Краснодара» идёт с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.78.
Результативная ничья доступна за 5.30, а гол в каждом тайме — за 1.75.
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