ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ 10 сентября

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 9-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар».
Ставка: ничья за 4.00.
«Для меня девиз этого матча – равновесие. В прошлом туре краснодарцы выиграли в принципиальном южном дерби у «Сочи». По статистике, «Краснодар» часто забивает на арене ЦСКА.
Прогнозы на все матчи РПЛ здесь.
Если брать последние пять матчей РПЛ, то «Краснодар» возглавляет такую своеобразную турнирную таблицу. У краснодарцев четыре победы и одна ничья. У ЦСКА на данном отрезке три победы, ничья и поражение.
Команды показывают впечатляющий футбол. Дома у ЦСКА только победы. Однако «Краснодар» вообще не проигрывал в этом сезоне в гостях.
Оборона у соперников хуже атаки. Хотя у ЦСКА в последних матчах налаживается игра в защите. У армейцев отлично выглядит Хесус Медина, у которого в восьми матчах четыре гола и четыре голевые передачи. Хороши Чалов и Карраскаль.
У «Краснодара» великолепен Сперцян. У него семь мячей и две передачи за восемь игр. В воображаемой дуэли вратарей Акинфеева и Сафонова я тоже вижу равенство. По всем параметрам, мне кажется, нас ожидает очень равная игра».
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