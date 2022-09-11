«Ювентус» — «Салернитана»: прогноз Павла Занозина на матч Серии А 11 сентября 2022 года

Футбольный комментатор и ведущий Павел Занозин дал прогноз на матч 6-го тура итальянской серии А сезона-2022/2023 «Ювентус» – «Салернитана».

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.42.

«Смотрю на этот матч и думаю: до чего же докатился «Юве»! За его победу в домашнем поединке с «Салернитаной» дают 1.40, а на «ПСЖ» в матче с «Юве» давали 1.35. Это, конечно, смешно, но хозяева сейчас не котируются, хотя ничего плохого и ужасного с «Ювентусом» не происходит. Он не очень далеко от лидеров в таблице, вполне прилично выглядел с Парижем в гостях в Лиге чемпионов, как и ожидалось. Кстати, мы с вами выиграли на этом матче, поставив на «обе забьют».

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«Ювентус» должен спокойно выносить «Салернитану» дома, коэффициент 1.40 – это подарок. Помню правила: когда начинаешь играть на ставках, время от времени этим интересоваться, есть два страха – боязнь слишком больших коэффициентов и слишком маленьких. Понятно, что большие – событие маловероятное, если ставишь на них, то очень рискуешь. Маленькие – рискуешь большой суммой ради небольшого выигрыша. Согласитесь, 1.40 – это вполне нормальный коэффициент, сорок процентов выигрыша.

Покажите мне такие инвестиции, которые приносят сорок процентов прибыли, а это очевидная вещь – «Ювентус» выиграет у «Салернитаны», сто процентов. Надо просто ставить. Не помню, предлагал ли я когда-нибудь такой коэффициент, может быть, никогда. 1.40 – это не 1.10 и не 1.20, а нормальные сорок процентов прибыли. Если вы поставите десять тысяч рублей – выиграете четыре тысячи. Понятно, всякие случайности всё равно возможны, но они здесь настолько маловероятны, что я бы даже не рассматривал такой вариант. П1 в этом матче – моя ставка».

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