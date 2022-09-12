Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Оренбург»: результат матча чемпионата России, какой счёт, кто забил

«Зенит» — «Оренбург»: результат матча чемпионата России, какой счёт, кто забил
Комментарии

«Зенит» разгромил «Оренбург» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Игра завершилась со счётом 8:0.

Прогнозы на главные матчи дня — здесь.

В дебюте Венделу дали пространство в штрафной площади, а бразилец спокойно отправил мяч в дальний угол ворот Кеняйкина. На 17-й минуте счёт удвоил Иван Сергеев: Андрей Мостовой покатил мяч нападающему, а тот отправил его практически в пустые ворота. Спустя две минуты третий мяч «Зенита» забил Далер Кузяев, а уже к 30-й минуте счёт стал 4:0 — отличился Малком.

В концовке первого тайма Вендел оформил дубль. Вскоре после перерыва Александр Павловец отправил мяч в свои ворота — 6:0 в пользу «Зенита». Чуть позже дубль оформил Малком. В дальнейшем хет-трик записал на свой счёт Вендел.

Обслуживала матч «Зенит» — «Оренбург» бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров).

10 лучших экспрессов на сегодня.

Семак объяснил победу «Зенита» над «Оренбургом» с рекордным счётом.

Тренер «Оренбурга» Личка назвал причины 0:8 от «Зенита».

Медина назвал двух футболистов ЦСКА, которые бы заиграли в Европе.

Гурцкая: основной задачей «Лукойла» в «Спартаке» был уход Федуна.

Самошников: принципиально не хочу говорить на тему трансфера в «Динамо».

Экспресс на КХЛ 12 сентября с коэффициентом 7.67: Знарок доволен, Ротенберг — непобедим Экспресс на КХЛ 12 сентября с коэффициентом 7.67: Знарок доволен, Ротенберг — непобедим
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022