«Зенит» — «Оренбург»: результат матча чемпионата России, какой счёт, кто забил

«Зенит» разгромил «Оренбург» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Игра завершилась со счётом 8:0.
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В дебюте Венделу дали пространство в штрафной площади, а бразилец спокойно отправил мяч в дальний угол ворот Кеняйкина. На 17-й минуте счёт удвоил Иван Сергеев: Андрей Мостовой покатил мяч нападающему, а тот отправил его практически в пустые ворота. Спустя две минуты третий мяч «Зенита» забил Далер Кузяев, а уже к 30-й минуте счёт стал 4:0 — отличился Малком.
В концовке первого тайма Вендел оформил дубль. Вскоре после перерыва Александр Павловец отправил мяч в свои ворота — 6:0 в пользу «Зенита». Чуть позже дубль оформил Малком. В дальнейшем хет-трик записал на свой счёт Вендел.
Обслуживала матч «Зенит» — «Оренбург» бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров).
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