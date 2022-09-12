«Альмерия» — «Осасуна»: прогноз «Чемпионата» на матч Примеры

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Примеры «Альмерия» — «Осасуна» от авторов Betassist.
Ставка: «Осасуна» не проиграет за 1.44.
«Альмерия» — это попытка Саудовской Аварии построить успешный футбольный проект. Команда Хоана Руби неплохо держится на стартовом отрезке, набрав за четыре тура четыре очка, расписав мировую с «Эльче» (1:1) и переиграв «Севилью» (2:1). При этом андалузцы дали бой мадридскому «Реалу» (1:2) и навязали борьбу «Вальядолиду» (0:1).
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Контролируя мяч лишь 39,4% игрового времени, «Альмерия» не слишком активно действует в атаке, но старается максимально эффективно использовать свои моменты, выполняя по 11,3 удара, из которых 4,8 в створ ворот (12-й и шестой показатели). Футболисты забили лишь четыре гола, и недавняя продажа Умара Садика (18+9) серьёзно скажется на производительности.
«Осасуна» мощно стартовала в новом сезоне. Подопечные Ягоба Аррасате после четырёх туров имеют девять очков в своём активе, расположившись на границах зоны еврокубков. Красные достаточно надёжно действуют в обороне и весьма эффективно в атаке. Игроки наносят по 13,3 выстрела, из которых четыре в цель, забив шесть голов. Недооценивать гостей не стоит.
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