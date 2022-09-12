«Северсталь» — СКА: ставка Германа Титова на матч КХЛ в Череповце

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч КХЛ «Северсталь» – СКА.



Ставка: победа СКА и ТБ 4.5 за 3.10.



«Обе команды блестяще начали регулярный чемпионат, но есть одно «но». «Северсталь» две из трёх своих побед взяла в матчах с разобранными соперниками: «Магнитка» явно не готова к началу сезона, у «Трактора» ужасные вратари. СКА же побеждает такие команды, которые и сами могут упереться, создать проблемы. Вот только питерцы смогли дожать неуступчивый «Салават», а успешно вкатившееся в сентябрь «Динамо» команда Ротенберга и вовсе переиграла по всем компонентам.



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Поэтому фаворит матча для меня – гости. СКА мощнее не только по мастерству, но и по тактике, и по командной слаженности. Не зря в четырёх матчах с участием команды Разина зрители увидели 25 шайб, а в матчах с участием команды Ротенберга – 19. Выберу комбинированную ставку: победа СКА и ТБ 4.5», — сказал Титов.



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