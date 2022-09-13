«Амур» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Амур» — «Куньлунь».



Ставка: победа «Амура» в основное время за 2.11.



«Из Владивостока «Куньлунь» отбыл с пустыми карманами. Как и ожидалось, справиться с «Адмиралом» у китайских товарищей не получилось. Ну, там матч-открытие хоккейного сезона в Приморье, сверхузкая (даже по меркам НХЛ) площадка, акклиматизация и т. д. Но ведь дальше-то, в Хабаровске, легче ни разу не будет.



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Во-первых, в Хабаровске будет свой матч-открытие хоккейного сезона в крае. И если «Адмирал», как ни крути, но всё равно новодел и культура боления там ещё только вырабатывается, то в Хабаровске всё это давно отработано, причём отработано десятилетиями. Поэтому можно не сомневаться, крыша на «Платинум-Арене» будет подскакивать, как всегда подскакивает на старте любого сезона, когда у «Амура» такие же шансы попасть в плей-офф, как и у всех остальных команд Восточной конференции.



А ведь сейчас эти шансы отнюдь не призрачные. С первого четырёхматчевого выезда хабаровчане привезли четыре очка. Причём хлопнули они не только «Магнитку», но и тот же самый «Куньлунь», причём китайцев хлопнули всухую.



Идём далее. Для «Куньлуня» это, скорее всего, будет второй или четвёртый день пребывания на Дальнем Востоке. Это ещё куда ни шло (потому что третьи и пятые сутки – это вообще для человеческого организма полные кранты), но всё равно ничего хорошего.



Ну и наконец, убийственная для «Куньлуня» статистика матчей в Хабаровске. Из 10 последних междусобойчиков с «Амуром», состоявшихся на хабаровском льду, китайцы выиграли два. А восемь, сами понимаете, продули. И какие тут могут быть выводы, кроме того, что в Хабаровске «Куньлунь» играть не любит и не шибко умеет.



Вывод прост: матч-открытие хоккейного сезона в Хабаровском крае закончится к полному удовлетворению местной публики. Потому что их команда победит, да ещё, надеюсь, в основное время. А с каким преимуществом – это уже вторично», — сказал Лебедев.



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