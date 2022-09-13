«Нефтехимик» — «Торпедо»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт

Нижегородское «Торпедо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ одержало победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счётом 3:2 (2:0, 1:0, 0:2).

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Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».



В составе подопечных Игоря Ларионова по разу отличились Алексей Кручинин, Игорь Ларионов-младший, а также Марк Марин. У «Нефтехимика» голы забил Энтони Камара (дубль).



«Торпедо» одержало третью победу в сезоне, нижегородцы располагаются на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Нефтехимика» один балл за пять игр, клуб занимает десятую строчку на Востоке.



В следующем матче нижегородцы встретятся в гостях с казанским «Ак Барсом» (14 сентября, 19:30 мск), «Нефтехимик» сыграет в Челябинске с «Трактором» (16 сентября, 17:00 мск).

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