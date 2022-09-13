«Виктория Пльзень» — «Интер»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Виктория Пльзень» — «Интер» от «Чемпионата».

Ставка: победа «Интера» + тотал больше 2.5 гола за 2.15.

По итогам прошлого сезона «Интер» не сумел защитить чемпионский титул, проиграв гонку «Милану». Симоне Индзаги немного преобразовал игровой стиль, сделав акцент на развитии командных связок и понимании игроком его роли на поле. На этом фоне заметно повысилось качество игры.

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Старт сезона выдался сложным. Алленаторе продолжает использовать расстановку 3-5-2. «Интер» контролирует мяч в среднем 56,5% игрового времени (третий показатель в Серии А). Результативность вроде бы солидная — на внутренней арене забито 12 голов. Это второй показатель производительности после «Наполи». К игре в атаке вопросов нет. Лаутаро Мартинес и компания хорошо справляются со своими обязанностями.

Но оборона, отличающаяся монолитностью в прошлом сезоне, не впечатляет надёжностью. За шесть матчей в Серии А Самир Ханданович пропустил восемь голов, шесть из которых пришлись на выездные противостояния с конкурентами в борьбе за скудетто — «Лацио» (3:1) и «Миланом» (3:2).



С поражения от «Баварии» начались выступления «Интера» в Лиге чемпионов. «Змеи» обязаны вставать на победную тропу. Учитывая превосходство гостей в мастерстве игроков, рекомендуем ставку на победу «Интера» с форой -1 за 1.69. Стоит присмотреться к пари на гостей через тотал больше 2.5 за 2.15.

Расклад максимально простой: если итальянцы всерьёз рассчитывают побороться за выход в плей-офф, с чехами нужно забирать шесть очков из шести. Иначе права на ошибку не останется, для выхода из группы придётся на заказ обыгрывать «Барселону».

У «нерадзурри» с Лигой чемпионов последние годы отношения и без того сложные, так что валять дурака они вряд ли станут. «Виктория» демонстрирует смелый футбол и способна забить, однако разница в уровне исполнителей ощутимая. Ждём победы гостей.

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