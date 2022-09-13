«Виктория Пльзень» — «Интер»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Чехии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Виктория Пльзень» — «Интер» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Интера» и ТМ 4.5 за 1.75.



«Лига чемпионов, 2-й тур. Обе команды проиграли в первом туре, но «Виктория» – на «Камп Ноу» в Барселоне, а «Интер» – у себя дома «Баварии» (0:2) практически без шансов. Не сказать, что «Интер» сейчас очень убедительно выглядит, но в последнем туре была одержана победа над «Торино» (1:0). В самой концовке забил Брозович.

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«Интер» должен понимать: если терять очки с «Викторией», будь то домашняя игра или выездная, то побороться за выход из группы команде Индзаги будет очень сложно. Не сомневаюсь, что со всей серьёзностью «Интер» подойдёт к этой встрече.



«Виктория» — команда дерзкая, непростая, а домашний матч с такими соперниками — большой праздник, да и выездной тоже, это мы видели по первой встрече с «Барселоной». Но уровень «Интера», конечно, выше. Если сыграть правильно, то «Интер» не ошибётся. В этом нет никаких сомнений.



Думаю, это будет прагматичный, не очень яркий футбол от миланского клуба. «Интер» должен воспользоваться тем, что «Барселона» и «Бавария» играют между собой, одна из команд точно очки потеряет. Я бы сыграл победу «Интера» через тотал меньше 4.5 мяча за вполне нормальный коэффициент 1.75», — сказал Генич.



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