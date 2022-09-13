«Ливерпуль» — «Аякс»: прогноз Константина Генича на матч группового этапа Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Аякс» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Ливерпуля» в первом тайме за 1.98.
«Ливерпуль», не ахти как играющий в этом сезоне, встретится с «Аяксом». Амстердамцы разделались с «Рейнджерс» в первом туре — выиграли 4:0. А «Ливерпуль» четыре мяча пропустил от «Наполи». Непонятно, что происходит с командой Юргена Клоппа. Была хорошая игра с «Борнмутом», когда девять мячей накидали, по-моему, пять в первом тайме. Но здесь соперник другого ранга и с другими возможностями. Очень хорошая и быстрая атака у «Аякса»: там и Бергвейн, и Кудус, и, конечно, Тадич. Даже несмотря на то что поменялся вратарь, произошли изменения в середине, «Аякс» остается верен себе — играет по схеме 4-3-3.
10 лучших экспрессов на сегодня.
«Ливерпуль» пропустил последний тур АПЛ из-за 10-дневного траура в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Думаю, «Ливерпуль» будет свеженьким, не таким вялым, как с «Эвертоном» и уж тем более с «Наполи».
Думаю, Клопп все прекрасно понимает. Это домашняя игра, магия «Энфилда». Здесь, скорее всего, «Ливерпуль» сделает ставку на первый тайм. Рискну предположить, что «Ливерпуль» одержит победу в первом тайме. Что будет во втором — не знаю. Но на первый тайм есть чуйка, что «Ливерпуль» справится с «Аяксом». Победа «Ливерпуля» в первом тайме за классный коэффициент 1.98», — сказал Генич.
Прогнозы на все матчи Лиги чемпионов — здесь.
Где покажут матч «Ливерпуль» — «Аякс».
Мостовой: через 2-3 игры «Спартак» может уволить Абаскаля.
Сборной Эквадора грозит отстранение от ЧМ-2022.
Мюллер: в последнее время наши отношения с Левандовским накалились.
Карпин рассказал, что ему больше всего понравилось в игре со «Спартаком».
- 13 сентября 2022
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:51
-
15:30
-
14:50
-
14:30
-
14:10
-
13:50
-
13:30
-
13:10
-
12:50
-
12:39
-
12:35
-
12:20
-
12:05
-
11:50
-
11:30
-
11:10
-
10:50
-
10:31
-
10:23
-
10:00