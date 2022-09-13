Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ливерпуль» — «Аякс»: прогноз Константина Генича на матч группового этапа Лиги чемпионов

«Ливерпуль» — «Аякс»: прогноз Константина Генича на матч группового этапа Лиги чемпионов
Комментарии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Аякс» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Ливерпуля» в первом тайме за 1.98.

«Ливерпуль», не ахти как играющий в этом сезоне, встретится с «Аяксом». Амстердамцы разделались с «Рейнджерс» в первом туре — выиграли 4:0. А «Ливерпуль» четыре мяча пропустил от «Наполи». Непонятно, что происходит с командой Юргена Клоппа. Была хорошая игра с «Борнмутом», когда девять мячей накидали, по-моему, пять в первом тайме. Но здесь соперник другого ранга и с другими возможностями. Очень хорошая и быстрая атака у «Аякса»: там и Бергвейн, и Кудус, и, конечно, Тадич. Даже несмотря на то что поменялся вратарь, произошли изменения в середине, «Аякс» остается верен себе — играет по схеме 4-3-3.

10 лучших экспрессов на сегодня.

«Ливерпуль» пропустил последний тур АПЛ из-за 10-дневного траура в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Думаю, «Ливерпуль» будет свеженьким, не таким вялым, как с «Эвертоном» и уж тем более с «Наполи».

Думаю, Клопп все прекрасно понимает. Это домашняя игра, магия «Энфилда». Здесь, скорее всего, «Ливерпуль» сделает ставку на первый тайм. Рискну предположить, что «Ливерпуль» одержит победу в первом тайме. Что будет во втором — не знаю. Но на первый тайм есть чуйка, что «Ливерпуль» справится с «Аяксом». Победа «Ливерпуля» в первом тайме за классный коэффициент 1.98», — сказал Генич.

Прогнозы на все матчи Лиги чемпионов — здесь.

Где покажут матч «Ливерпуль» — «Аякс».

Мостовой: через 2-3 игры «Спартак» может уволить Абаскаля.

Сборной Эквадора грозит отстранение от ЧМ-2022.

Мюллер: в последнее время наши отношения с Левандовским накалились.

Карпин рассказал, что ему больше всего понравилось в игре со «Спартаком».

«Ливерпуль» — «Аякс». Юрген Клопп не переживёт ещё одно «шоу ужасов» «Ливерпуль» — «Аякс». Юрген Клопп не переживёт ещё одно «шоу ужасов»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022