«Сибирь» — «Авангард»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» местный одноимённый клуб в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 обыграл омский «Авангард».
Рябыкин заявил, что не боится увольнения из «Авангарда».
Встреча завершилась победой «снеговиков» в серии буллитов со счётом 3:2 (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0).
Первый гол состоялся лишь в третьем периоде. На 44-й минуте Евгений Чесалин с передачи Алексея Соловьёва вывел новосибирцев вперёд, забросив шайбу в меньшинстве. Через 26 секунд «Авангард» сравнял счёт. После паса Алексея Береглазова гол забил Рид Буше, реализовавший большинство.
На 55-й минуте «Сибирь» вновь вышла вперёд. Шайбу забросил Вячеслав Литовченко, отличившийся с передачи Вячеслава Основина. Гол вновь был забит в меньшинстве. На 59-й минуте Наиль Якупов во второй раз поразил ворота новосибирцев, забив при игре «шесть на пять». В серии буллитов победу своей команде принёс Тейлор Бек.
Это поражение стало пятым для «Авангарда» в сезоне. Омичи не выиграли ни одной встречи, обновив клубный антирекорд.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 16 сентября в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Авангард» 15 сентября в Нур-Султане встретится с «Барысом».
10 лучших экспрессов на сегодня.
Прогнозы на все матчи КХЛ — здесь.
Скабелка: никакой чёрной полосы у «Барыса» и не было.
Чесалин: забили «Авангарду» в меньшинстве, потому что боженька всё видит.
Вратарь Юлиус Гудачек нашёл новый клуб в КХЛ.
Олимпийская чемпионка Пападакис призналась, что во время ЧМ-2021 сделала аборт.
- 14 сентября 2022
-
04:30
-
04:00
- 13 сентября 2022
-
23:00
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:38
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:51
-
15:30
-
14:50
-
14:30
-
14:10
-
13:50
-
13:30
-
13:10
-
12:50
-
12:39
-
12:35
-
12:20