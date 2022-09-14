«Сибирь» — «Авангард»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» местный одноимённый клуб в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 обыграл омский «Авангард».

Рябыкин заявил, что не боится увольнения из «Авангарда».

Встреча завершилась победой «снеговиков» в серии буллитов со счётом 3:2 (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0).



Первый гол состоялся лишь в третьем периоде. На 44-й минуте Евгений Чесалин с передачи Алексея Соловьёва вывел новосибирцев вперёд, забросив шайбу в меньшинстве. Через 26 секунд «Авангард» сравнял счёт. После паса Алексея Береглазова гол забил Рид Буше, реализовавший большинство.

На 55-й минуте «Сибирь» вновь вышла вперёд. Шайбу забросил Вячеслав Литовченко, отличившийся с передачи Вячеслава Основина. Гол вновь был забит в меньшинстве. На 59-й минуте Наиль Якупов во второй раз поразил ворота новосибирцев, забив при игре «шесть на пять». В серии буллитов победу своей команде принёс Тейлор Бек.



Это поражение стало пятым для «Авангарда» в сезоне. Омичи не выиграли ни одной встречи, обновив клубный антирекорд.



В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 16 сентября в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Авангард» 15 сентября в Нур-Султане встретится с «Барысом».

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