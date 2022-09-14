«Ливерпуль» — «Аякс»: какой счёт в матче группового этапа Лиги чемпионов, кто победил

В Ливерпуле (Англия) на стадионе «Энфилд» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимал «Аякс» из Нидерландов.
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Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1. На 17-й минуте счёт в матче открыл Мохамед Салах, которому ассистировал Диогу Жота. На 27-й минуте Мохаммед Кудус сравнял счёт. В качестве ассистента выступил Стивен Бергёйс. В концовке «Ливерпулю» удалось вырвать победу. На 89-й минуте отличился Жоэль Матип.
«Ливерпуль» набрал три очка после двух туров. Красные занимают второе место в турнирной таблице. «Аякс» с тремя очками находится на третьем месте в турнирной таблице группы A.
Также в этой группе выступают «Наполи» и «Рейнджерс». Их матч перенесли в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.
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