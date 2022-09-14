Эксперты назвали шансы «Авангарда» выиграть Кубок Гагарина после пяти поражений подряд

Вчера «Авангард» потерпел поражение от «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Новосибирске закончилась в серии буллитов со счётом 3:2 в пользу подопечных Андрея Мартемьянова. «Ястребы» обновили клубный антирекорд, начав сезон с пяти поражений подряд. Прежде в КХЛ «Авангард» не проигрывал больше двух раз на старте регулярного чемпионата.



Рябыкин заявил, что не боится увольнения из «Авангарда».



Букмекеры принимают ставки на то, что омичи смогут выиграть Кубок Гагарина, несмотря на провальный старт. Поставить на итоговое чемпионство «Авангарда» можно с коэффициентом 10.00. Аналитики оценивают выше шансы только четырёх клубов: «Ак Барса» (коэффициент 3.80), ЦСКА (6.00), «Металлурга» (8.00) и СКА (8.50).



В активе подопечных Дмитрия Рябыкина одно очко, они занимают предпоследнее место в Восточной конференции.



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