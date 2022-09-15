«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: результат матча, какой счёт, забил ли Холанд

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» победил дортмундскую «Боруссию»со счётом 2:1.



10 лучших экспрессов на сегодня.



В первом тайме команды отличиться не смогли. Во втором тайме, на 56-й минуте матча, полузащитник дортмундцев Джуд Беллингем вывел свою команду вперёд благодаря голевой передаче Марко Ройса. Лишь в концовке встречи «горожане» смогли сравнять счёт — на 80-й минут отличился Джон Стоунз после паса Кевина Де Брёйне.

Через четыре минуты норвежский нападающий Эрлинг Холанд огорчил свою бывшую команду и вывел «Манчестер Сити» вперёд, голевую передачу на свой счёт записал защитник Жоау Канселу.



«Манчестер Сити» лидирует в группе, выиграв оба матча и набрав 6 очков. «Боруссия» идёт на второй строчке с 3 очками. По 1 баллу в активе «Копенгагена» и «Севильи».

Результаты матчей Лиги чемпионов 14 сентября.

Россия впервые за 18 лет покинула топ-15 рейтинга УЕФА.

Ещё больше прогнозов на главные матчи дня — здесь.

Джуд Беллингем: никто не знает, как остановить Холанда.

«Зенит» потерпел первое поражение с 21 мая.

Федун подарил «Спартаку» 6 миллиардов рублей.



Голкипера «Ростова» Медведева увезли в коляске после матча с «Оренбургом».