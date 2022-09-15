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«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: результат матча, какой счёт, забил ли Холанд

«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: результат матча, какой счёт, забил ли Холанд
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В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» победил дортмундскую «Боруссию»со счётом 2:1.

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В первом тайме команды отличиться не смогли. Во втором тайме, на 56-й минуте матча, полузащитник дортмундцев Джуд Беллингем вывел свою команду вперёд благодаря голевой передаче Марко Ройса. Лишь в концовке встречи «горожане» смогли сравнять счёт — на 80-й минут отличился Джон Стоунз после паса Кевина Де Брёйне.

Через четыре минуты норвежский нападающий Эрлинг Холанд огорчил свою бывшую команду и вывел «Манчестер Сити» вперёд, голевую передачу на свой счёт записал защитник Жоау Канселу.

«Манчестер Сити» лидирует в группе, выиграв оба матча и набрав 6 очков. «Боруссия» идёт на второй строчке с 3 очками. По 1 баллу в активе «Копенгагена» и «Севильи».

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