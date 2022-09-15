«Ювентус» — «Бенфика»: результат матча Лиги чемпионов, какой счёт, авторы голов

14 сентября, прошёл матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и лиссабонской «Бенфикой». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу португальского клуба.



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«Ювентус» быстро распечатал ворота соперника, забив уже на четвёртой минуте. За «старую синьору» отличился поляк Аркадиуш Милик, однако гости ответили на один мяч соперника своими двумя.

Под конец первого тайма Жоау Мариу сравнял счёт, а в начале второго отрезка игры бразилец Давид Нерес вывел гостей вперёд.



Для «Ювентуса» это поражение стало вторым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Туринская команда в предыдущем туре уступила «ПСЖ» (1:2).

Лиссабонская «Бенфика» же набрала шесть очков из шести возможных за два матча, в начале турнира переиграв «Маккаби» из Хайфы — 2:0.



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