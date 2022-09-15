«Челси» — «Зальцбург»: какой счёт в матче Лиги чемпионов, результат, кто забивал голы

14 сентября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором лондонский «Челси» принимал «РБ Зальцбург» из Австрии.
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В первом тайме зрители забитых голов не увидели. В начале второго тайма хозяева вышли вперёд: на 48-й минуте забил Рахим Стерлинг после передачи Мэйсона Маунта.
Удержать счёт матча синие не смогли, и на 75-й минуте австрийцы сравняли счёт благодаря усилиям Ноа Окафора после передачи Чуквубуйке Адаму. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат — 1:1.
В прошлом туре «Челси» потерпел поражение от загребского «Динамо» со счётом 0:1, а «РБ Зальцбург» сыграл вничью с «Миланом» — 1:1.
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