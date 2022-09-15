«Силькеборг» — «Вест Хэм»: прогноз Тимура Журавеля на матч Лиги конференций

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч «Силькеборг» — «Вест Хэм» в рамках 2-го тура Лиги конференций сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Вест Хэма» и ТМ 2.5 за 3.90.
«Сегодня поговорим о матче Лиги конференций, в котором «Вест Хэм» на выезде сыграет против «Силькеборга».
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«Вест Хэм» тяжело начал этот сезон. Ему с трудом даются победы в чемпионате. В 1-м туре Лиги конференций одержал волевую победу, поэтому в целом не слишком хорошо команда Дэвида Мойеса выглядит.
«Силькеборг» — это классическая низовая команда, которой с трудом даются победы и голы. Редко когда в матчах с его участием забивается больше одного мяча.
Суммируя всё это, призываю вас ставить на победу гостей через тотал матча меньше 2.5 мяча. Эта ставка очень точечная, но она логичная для выбора, поэтому если и есть риск, то тут он оправдан», — сказал Журавель.
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