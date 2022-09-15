Прогноз на матч Лиги Европы «Шериф» — «Манчестер Юнайтед» от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз авторов Betassist на матч Лиги Европы «Шериф» — «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт в Молдавии 15 сентября.

Ставки: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 1.64, гол Роналду за 1.57.

«Шериф» неудержим в чемпионате Молдавии. Хотя и там ему доводилось терять очки. Правда, один раз это произошло, когда перед матчем с «Викторией» в квалификации Лиги чемпионов Степан Томас выставил резервный состав.

10 лучших экспрессов на сегодня.

А вторая потеря очков случилась в следующем матче после тяжелейших 120 минут в ответной встрече с «Пюником» за Лигу Европы. Остальные пять матчей «Шериф» выиграл с общим счётом 12:1, но какое это имеет значение, когда к тебе в гости едет «Манчестер Юнайтед»?



«МЮ» проиграл в 1-м туре «Реалу Сосьедад», и это плохая новость для тех молдавских болельщиков, кто будет смотреть матч с надеждой на спортивный результат. «Красные» не допустят потери концентрации на выезде в Кишинёв.

Они прекрасно понимают, что «Шериф» способен на сюрпризы, пусть это уже совсем другая команда, чем та, что побеждала «Реал» год назад. Даже несмотря на невысокий для «МЮ» статус Лиги Европы, победа в этом турнире остаётся важной целью для клуба в этом сезоне.



Кроме того, Эрик тен Хаг имеет возможность не экспериментировать с составом, а выпустить всех сильнейших, не оглядываясь на календарь. По причинам, связанным со смертью королевы Великобритании, «МЮ» не играл в АПЛ на минувших выходных и не будет играть на будущих. Победа гостей с форой -1.5 оценивается с коэффициентом 1.64. С учётом всех факторов — отличный вариант.



Особое внимание будет уделено Криштиану Роналду. Возможно, это его последний шанс что-то доказать Эрику тен Хагу, который часто оставляет строптивого португальца на скамейке запасных. Прошлый матч с «Реалом Сосьедад» Роналду провалил. Но Криштиану хорош в играх с командами из восточной Европы, так что можно рискнуть поставить на гол Роналду с коэффициентом 1.57.

Ещё больше прогнозов на сегодня — здесь.

Украина требует отстранить Россию от жеребьёвки отбора на Евро-2024.

Владелец «Челси» предложил реорганизовать АПЛ.



Баринов: в «Локомотиве» произошли изменения после увольнения Комппера.



Хомуха: у «Лукойла» не меньше возможностей, чем у «Газпрома» и «Зенита».



Главный тренер «ПСЖ» оценил действия Месси, Мбаппе и Неймара в защите.