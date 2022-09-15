Эксперты назвали шансы «Ювентуса» выиграть Лигу чемпионов после двух поражений на старте

«Ювентус» неудачно стартовал в Лиге чемпионов. После выездного поражения от «ПСЖ» (1:2) команда Массимилиано Аллегри проиграла на своём поле «Бенфике» со счётом 1:2. Причём туринцы вели в счёте благодаря быстрому голу Аркадиуша Милика, но пропустили дважды и не смогли отыграться.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Букмекеры предлагают коэффициент 70.00 на то, что туринцы смогут не только исправить ситуацию и выйти из группы, но и в дальнейшем победить в Лиге чемпионов. Это примерно 1% вероятности.
После двух туров «Ювентус» идёт на третьем месте в группе, не набрав очков. У «ПСЖ» и «Бенфики» по 6 очков, у «Маккаби» 0 очков.
В двух ближайших турах Лиги чемпионов подопечные Массимилиано Аллегри встретятся с «Маккаби».
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