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Эксперты назвали шансы «Ювентуса» выиграть Лигу чемпионов после двух поражений на старте

Эксперты назвали шансы «Ювентуса» выиграть Лигу чемпионов после двух поражений на старте
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«Ювентус» неудачно стартовал в Лиге чемпионов. После выездного поражения от «ПСЖ» (1:2) команда Массимилиано Аллегри проиграла на своём поле «Бенфике» со счётом 1:2. Причём туринцы вели в счёте благодаря быстрому голу Аркадиуша Милика, но пропустили дважды и не смогли отыграться.

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Букмекеры предлагают коэффициент 70.00 на то, что туринцы смогут не только исправить ситуацию и выйти из группы, но и в дальнейшем победить в Лиге чемпионов. Это примерно 1% вероятности.

После двух туров «Ювентус» идёт на третьем месте в группе, не набрав очков. У «ПСЖ» и «Бенфики» по 6 очков, у «Маккаби» 0 очков.

В двух ближайших турах Лиги чемпионов подопечные Массимилиано Аллегри встретятся с «Маккаби».

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