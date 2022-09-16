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«Шериф» — «Манчестер Юнайтед»: результат матча Лиги Европы, кто забил, как сыграл Роналду

«Шериф» — «Манчестер Юнайтед»: результат матча Лиги Европы, кто забил, как сыграл Роналду
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В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы тираспольский «Шериф» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0.

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На 17-й минуте счёт в этой встрече открыл Джейдон Санчо, который отличился после передачи Кристиана Эриксена. А на 39-й минуте ещё один мяч забил Криштиану Роналду, реализовавший пенальти, который был назначен за фол против Диогу Далота.

Этот гол стал первым для Роналду в нынешнем сезоне. До этого португалец не делал также результативных передач.

После перерыва хозяева так и не смогли ничего придумать. «Манчестер Юнайтед» одержал первую победу в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов.

Криштиану Роналду появился на поле в основном составе, реализовал пенальти и был заменён на 81-й минуте. Вместо него в игру вошёл Энтони Эланга.

Ранее в матче 1-го тура турнира «МЮ» уступил «Реалу Сосьедад» на своём поле со счётом 0:1. «Шериф» в первом матче группового этапа разгромил «Омонию» 3:0.

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