«Будё-Глимт» — «Цюрих»: результат матча Лиги Европы, какой счёт, как сыграл Никита Хайкин

15 сентября состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором норвежский «Будё-Глимт» принимал швейцарский «Цюрих». Встреча проходила на стадионе «Аспмюра». В составе норвежской команды веь матч отыграл российский голкипер Никита Хайкин.
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В первом тайме зрители забитых голов не увидели. Хозяева вышли вперёд на 58-й минуте встречи благодаря автоголу полузащитника «Цюриха» Оле Сельнеса.
Через четыре минуты «Будё-Глимт» упрочил преимущество – гол забил Уго Ветлесен. На 81-й минуте Донис Афдияй сумел сократить отставание швейцарцев. Матч завершился победой «Будё-Глимт» со счётом 2:1.
Норвежский клуб в 2 играх набрал 4 очка, у «Цюриха» очков нет.
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