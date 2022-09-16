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«Динамо» — СКА: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ

«Динамо» — СКА: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ
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Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Динамо» — СКА.

Ставка: победа СКА и ТМ 6.5 за 2.70.

«У динамовцев две победы подряд со счётом 2:0. Как бы скучно ни смотрелась игра команды, Коновалов – огромнейшая часть успеха. Да и Волков не подводит. Стратегия не позволять сопернику контролировать шайбу может работать против кого угодно, но не против СКА.

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Питерцы шесть игр подряд упаковывают свой успех в пять шайб на двоих, максимально пропуская два гола. Забивает СКА в большинстве в каждой встрече.

Команды встречались 9 сентября в Санкт-Петербурге, хозяева победили 4:1. У динамовцев отличился Миронов в третьем периоде. Конечно, атака и возможности СКА разнообразнее, но любой соперник в состоянии настроиться на один конкретный матч, если не будут мешать потусторонние силы.

В турнирной таблице Запада динамовцы дышат в спину оппоненту и, выиграв домашнюю встречу, могут претендовать на лидерство в конференции. СКА важно держать свой курс, динамовцы больше работают на перспективу. Победа гостей и ТМ 6.5», — сказала Миронова.

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