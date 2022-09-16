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«Ноттингем Форест» — «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

«Ноттингем Форест» — «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 8-го тура АПЛ сезона-2022/2023 «Ноттингем Форест» — «Фулхэм».

Ставка: «Фулхэм» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.96.

«Форест» не выигрывает уже четыре матча, а в трёх последних играх пропустил аж 11 раз. Команда всё ещё строится – все-таки нелегко её построить, когда у тебя 21 новичок… Идеи у Стива Купера интересные, видно, чего он хочет от команды, но, естественно, уйдёт время, прежде чем всё это начнет приносить очки. Если, конечно, у руководства не лопнет терпение и оно не попросит всеобщего любимца на выход.

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У «Фулхэма» два поражения в трёх последних турах, но команда выглядела вполне достойно и уступила «Арсеналу» с «Тоттенхэмом» всего в один мяч, имея шансы цепляться за очки в обеих встречах. Команда играет в достаточно закрытый футбол, но при этом он эффективен. Контратаки у «дачников» быстрые и чёткие, а у Митровича, который эти атаки, как правило, завершает, пока всё залетает», — сказал Петросьян.

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