«Барыс» — «Авангард»: результат матча КХЛ, кто выиграл, какой счёт, кто забил

В Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (2:1, 3:0, 0:1). Для омичей эта победа стала первой в сезоне.

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На девятой минуте Александр Дергачёв с передачи Владимира Жаркова вывел «ястребов» вперёд. На 18-й минуте Сергей Толчинский удвоил преимущество гостей. Ровно через минуту Егор Петухов с передачи Юрия Сергиенко отыграл один гол. На 24-й минуте Рид Буше реализовал большинство — 3:1.

Ещё через две минуты Семён Чистяков с передачи Дамира Шарипзянова в четвёртый раз поразил ворота «Барыса». На 34-й минуте Алексей Береглазов забил пятый гол. На 41-й минуте Линден Вей после паса Джесси Грэма сократил отставание — 5:2.



В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 19 сентября в Челябинске сыграет с «Трактором». «Барыс» 18 сентября примет «Сибирь».

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