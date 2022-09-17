Прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Фатих Карагюмрюк» с коэффициентом 7.50

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Фатих Карагюмрюк» в турецкой Суперлиге.

Ставка: победа «Истанбул Башакшехир» со счётом 2:0 за 7.50.

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Сегодняшний «Башакшехир» – лучшая команда Турции. Это единственная команда Суперлиги, которая не пропустила ни одного мяча и не проиграла ни одного матча. Правда, и игр у стамбульцев было на одну-две меньше, чем у большинства других команд. Но это также единственный турецкий клуб, который в текущем сезоне ни разу не проиграл в еврокубках – шесть побед и две ничьих.



На старте группового этапа Лиги конференций «Башакшехир» выиграл два матча с общим счётом 7:0. Причём три мяча забиты в ворота итальянской «Фиорентины». Для 42-летнего тренера «Башакшехира» Эмре Белезоглу это первая самостоятельная работа, но, похоже, его ждёт отличная карьера.



Победы в чемпионате Турции даются «Башакшехиру» куда скромнее. Три последних матча команда выиграла с общим счётом 5:0. Так что разгрома ждать не стоит. К тому же после провального старта Андреа Пирло наладил оборону «Карагюмрюка». За последние три матча команда пропустила всего дважды. Один из этих мячей, к слову, стал результатом пенальти, который «привёз» российский полузащитник Магомед Оздоев.



Исходя из вышесказанного, можно рискнуть и поставить на точный счёт 2:0.

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