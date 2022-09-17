«Барыс» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 18 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Сибирь».
Ставка: победа «Сибири» за 2.47.
«Вообще-то три матча за четыре дня, пусть даже и дома – это как-то не по-людски. Я, конечно, понимаю, что «Барыс» — иностранная команда, но когда это на Руси над иностранцами издевались? Их всегда почитали и любили и относились к ним лучше, чем к собственным гражданам. И тут вдруг три матча за четыре дня, что мы, не люди, что ли?
Именно из-за такого графика я не вижу особых шансов у казахстанской команды в матче с «Сибирью» — пусть даже и домашнем. Тем более что два предыдущих матча с «Авангардом» выдались, мягко говоря, не совсем простыми. Не совсем уж запредельно изматывающими, но всё равно непростыми. И даже со всеми современными средствами экстренного восстановления, легальными и не очень, полностью восстановиться казахстанцы точно не успеют.
В пользу гостей сыграет и статистика личных встреч. Если брать её целиком, то практически никакого преимущества ни у кого нет – так, микроскопическое у сибиряков. Но если взять конкретно казахстанские матчи, да не все, а последний десяток, то тут преимущество «Сибири» уже серьёзное – шесть побед против четырёх.
Таким образом, всё нам намекает на победу «Сибири», и со всем этим я совершенно согласен. «Сибирь» должна победить, причём, скорее всего, даже в основное время».
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