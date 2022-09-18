«Барселона» — «Эльче»: результат матча, какой счёт, как сыграл Левандовски

Сегодня, 17 сентября, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» проходил матч 6-го тура чемпионата Испании. Местная «Барселона» встречалась с «Эльче». Финальный свисток Алехандро Муньис Руиса зафиксировал разгромную победу домашней команды со счётом 3:0.



На 14-й минуте гости остались в меньшинстве. Гонсало Верду совершил фол «последней надежды» на Роберте Левандовском и был удалён с поля прямой красной карточкой.

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На 34-й минуте Левандовскому никто не помешал забить седьмой мяч в шестой игре чемпионата Испании: поляк замкнул передачу Алекса Бальде.

В концовке первого тайма с паса Бальде отличился и Мемфис Депай. В начале второго тайма Левандовски оформил дубль.

Благодаря дублю в матче с «Эльче», который стал четвёртым в карьере поляка за каталонский клуб, Левандовски вышел на первое место среди лучших бомбардиров Примеры.

«Барселона» набрала 16 очков и промежуточно вышла на первое место в турнирной таблице первенства страны. «Эльче» (1 балл) — на последнем месте.

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