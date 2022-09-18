«Спартак» — «Ак Барс»: прогноз Анатолия Емелина на матч КХЛ с коэффициентом 4.80

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Спартак» Москва – «Ак Барс».
Ставка: победа «Спартака» и тотал меньше 5.5 шайбы за 4.80.
«Парадокс, но «Спартаку» против звёздного «Ак Барса» будет играть даже легче, чем в пятницу против «Торпедо». Во-первых, нижегородцы подошли к сентябрю на пике формы, а казанцы, наоборот, со скрипом выходят из-под нагрузок.
Во-вторых, довольно-таки возрастная команда Знарка будет испытывать проблемы со свежестью, ведь она в поездке. Наконец, посмотрите на результаты «Ак Барса». Предыдущие четыре матча оказались выматывающими, закончившись с разницей в одну шайбу. Два из них – так вообще в овертайме.
Играть от обороны против такого соперника красно-белым будет удобно. Во время выездов в Уфу и Магнитогорск они показали, что могут здорово противостоять фаворитам.
Ставлю на победу «Спартака». Результативность будет очень низкой – сильно удивлюсь, если соперники забьют больше четырёх шайб на двоих. Рассмотрел бы ставку на победу «Спартака» и тотал меньше 5.5 шайбы».
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