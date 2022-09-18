Прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Металлург» 19 сентября

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Адмирал» – «Металлург» от авторов Betassist. Игра состоится во Владивостоке 19 сентября.
Ставки: тотал больше 4.5 гола за 1.81, победа «Металлурга» за 1.66.
Ещё один матч, в котором столкнутся два разных стиля игры. «Металлург» снова в числе одной из самых ярких команд лиги. В данный момент магнитогорцы остаются одним из двух клубов КХЛ с нулевой разницей забитых и пропущенных, подобным может похвастаться ещё и «Спартак», однако у него на 10 шайб меньше.
Финалист Кубка Гагарина прошлого сезона в трёх последних матчах немного сбавил обороты, забрасывая всего по три шайбы и не пропуская больше двух, но средний тотал больше 6.5 гола в первых четырёх матчах никто не забыл. На старте сезона ММг пропускал без разбора и несколько раз допускал необъяснимые провалы в концовках.
В то же время подопечные Ильи Воробьёва стабильно набирают очки – лишь в стартовом матче сезона они вновь уступили ЦСКА (2:6), но затем дважды проигрывали только в овертайме. «Адмирал» в конце прошлой недели обыграл «Салават Юлаев» (2:1). Та победа немного улучшила показатели команды.
Клуб из Владивостока забил всего 14 раз — вроде бы совсем немного. Зато пропустил ещё меньше — 10 шайб. Атака показала себя только на фоне совсем уж проблемного «Сочи» (4:1). Зато «моряки» никогда не уступали с разницей больше двух голов. И это при откровенно слабом подборе исполнителей!
Также заметим, что в семи играх «Адмирала» этого сезона никогда не пробивался тотал больше пяти шайб. Что поразительно, лучшим игроком «Адмирала» является защитник Либор Шулак, поучаствовавший в девяти голах команды. Подопечные Леонида Тамбиева завершают домашнюю серию матчами с «Металлургом», именно теперь для них будет особый вызов.
Дело в том, что в трёх последних очных встречах «Адмирал» пропускал хотя бы четыре гола. И у «Металлурга» есть все ресурсы, чтобы снова насолить конкуренту – он остаётся фаворитом и своё место в конференции не отдаст. Возьмём тотал больше 4.5 гола с коэффициентом 1.81, а также победу гостей за 1.66.
Прогноз на матч «Динамо» — «Локомотив» с коэффициентом 6.00.
Прогноз с коэффициентом 3.15 на матч «Трактор» — «Авангард».
Прогноз на матч «Торпедо» — «Витязь» с коэффициентом 4.43.
В Финляндии призвали сделать всё возможное для недопуска России к Кубку мира.
- 18 сентября 2022
-
21:00
-
20:36
-
20:00
-
19:25
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:24
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30