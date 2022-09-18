Прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Металлург» 19 сентября

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Адмирал» – «Металлург» от авторов Betassist. Игра состоится во Владивостоке 19 сентября.

Ставки: тотал больше 4.5 гола за 1.81, победа «Металлурга» за 1.66.

Ещё один матч, в котором столкнутся два разных стиля игры. «Металлург» снова в числе одной из самых ярких команд лиги. В данный момент магнитогорцы остаются одним из двух клубов КХЛ с нулевой разницей забитых и пропущенных, подобным может похвастаться ещё и «Спартак», однако у него на 10 шайб меньше.

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Финалист Кубка Гагарина прошлого сезона в трёх последних матчах немного сбавил обороты, забрасывая всего по три шайбы и не пропуская больше двух, но средний тотал больше 6.5 гола в первых четырёх матчах никто не забыл. На старте сезона ММг пропускал без разбора и несколько раз допускал необъяснимые провалы в концовках.



В то же время подопечные Ильи Воробьёва стабильно набирают очки – лишь в стартовом матче сезона они вновь уступили ЦСКА (2:6), но затем дважды проигрывали только в овертайме. «Адмирал» в конце прошлой недели обыграл «Салават Юлаев» (2:1). Та победа немного улучшила показатели команды.

Клуб из Владивостока забил всего 14 раз — вроде бы совсем немного. Зато пропустил ещё меньше — 10 шайб. Атака показала себя только на фоне совсем уж проблемного «Сочи» (4:1). Зато «моряки» никогда не уступали с разницей больше двух голов. И это при откровенно слабом подборе исполнителей!

Также заметим, что в семи играх «Адмирала» этого сезона никогда не пробивался тотал больше пяти шайб. Что поразительно, лучшим игроком «Адмирала» является защитник Либор Шулак, поучаствовавший в девяти голах команды. Подопечные Леонида Тамбиева завершают домашнюю серию матчами с «Металлургом», именно теперь для них будет особый вызов.

Дело в том, что в трёх последних очных встречах «Адмирал» пропускал хотя бы четыре гола. И у «Металлурга» есть все ресурсы, чтобы снова насолить конкуренту – он остаётся фаворитом и своё место в конференции не отдаст. Возьмём тотал больше 4.5 гола с коэффициентом 1.81, а также победу гостей за 1.66.

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