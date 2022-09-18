«Амур» — «Салават Юлаев». Уфа без финнов не проблема даже для Хабаровска

19 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Салават Юлаев». Начало игры — в 12:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 2.23. Успех хабаровчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.00.

Ещё больше прогнозов на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Амур» — «Салават Юлаев» 19 сентября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Амур» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.95. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.30.

Анализ и прогноз матча регулярного чемпионата КХЛ «Амур» Хабаровск — «Салават Юлаев» Уфа (19.09.2022)

Хоккейный сезон продолжает набирать обороты. 19 сентября состоятся пять матчей регулярного чемпионата КХЛ. В самом раннем из них на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске померятся силами местный «Амур» и «Салават Юлаев». Первое вбрасывание запланировано на 12:00 мск.

В это межсезонье «Амур» заметно видоизменился в положительную сторону. Начнём с того, что главным тренером клуба стал Вадим Епанчинцев, который с 2017 по 2018 год возглавлял московский «Спартак». Напомним, под его руководством красно-белые впервые за семь лет вышли в плей-офф Кубка Гагарина.

Бузова поздравила Овечкина с днём рождения.

Также «Амур» здорово укрепил состав. Он подписал двух канадских хоккеистов — защитника Кэмерона Ли и нападающего Эндрю Кэлофа, латвийского голкипера Яниса Калниньша, Вячеслава Грецкого, Ярослава Лихачёва, Виктора Комарова, Сергея Монахова, Владислава Калетника, Павла Махановского и сына члена Зала хоккейной славы Эла Макинниса — Райана Макинниса.



Епанчинцев и огромное количество новобранцев достаточно быстро нашли общий язык и стартовали в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ весьма неплохо. Сначала они с минимальным перевесом уступили московскому «Спартаку» (2:3), обыграли «Куньлунь» (2:0), проиграли «Торпедо» Игоря Ларионова (1:5) и одержали верх над магнитогорским «Металлургом» (5:4 ОТ).

Затем подопечные Епанчинцева вновь обыграли «Куньлунь» (2:1) и дважды уступили «Металлургу» (0:3 и 2:3). Да, четыре неудачи в семи матчах — это не лучшая статистика. Однако стоит отметить, что все поражения «Амур» потерпел от сильных и отлично начавших текущий сезон КХЛ оппонентов.

Тренер «Салавата Юлаева»: никто не успевает восстановиться.

При этом хабаровчане смотрелись на льду очень собранно. Особое впечатление произвели новички, в том числе Ярослав Лихачёв и Кэмерон Ли. Первый запомнился заброшенными шайбами в трёх встречах подряд — с «Торпедо» (1:6), «Металлургом» (5:4 ОТ) и «Куньлунем» (2:1). А второй, только-только восстановившись от травмы, выдал классный дебют в КХЛ в матче с «Магниткой» (2:3).

«Салават Юлаев», как мы помним, ещё до межсезонья претерпел крайне негативные изменения. Клуб лишился легионеров, которые составляли основообразующий костяк команды. После пришлось расстаться и с главным тренером — Томи Лямся, а также двумя игроками — Александром Шарыченковым и Петром Хохряковым.



Новым главным тренером «Салавата» стал Виктор Козлов. В подспорье наставник получил Илью Ежова, Евгения Тимкина, Андрея Кареева, Джоша Хо-Сэнга, Александра Хмелевски и Райана Мёрфи. Также клуб из Уфы, по некоторой информации, планировал усилиться канадским нападающим Тайлером Эннисом, но трансфер не состоялся.



Обновлённый уфимский коллектив, мягко говоря, не лучшим образом провёл предсезонку. За восемь товарищеских матчей он одержал лишь три победы. И все они были добыты в домашнем турнире — Кубке Республики Башкортостан. В остальных встречах подопечные Козлова потерпели поражения.



Текущий розыгрыш регулярного чемпионата КХЛ «Салават» начал ненамного лучше. За семь матчей одержал лишь две победы — над минским «Динамо» (4:2) и «Трактором» (3:2) в Уфе. Поражения потерпел от СКА (2:3 ОТ), «Витязя» (2:3), «Спартака» (1:3) и дважды от скромного «Адмирала» (0:2 и 1:2 ОТ).

В недавнем интервью двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением, что молодёжь уфимцев пока не вытягивает уровень КХЛ, а новые легионеры — сплошные загадки. Он отметил, что в последних встречах форвард Хмелевски и защитник Мёрфи выступили невнятно. Также он заявил о том, что Хо-Сэнг — это пока вообще анекдот.

Знарок заявил, что ему всё равно, как Радулов празднует голы.

С канадцем были связаны большие надежды, но в дебютном матче в КХЛ он получил повреждение и выбыл на длительный срок. Нынешнее положение уфимцев отнюдь не завидное. Предстоящий матч станет для них третьим на выезде подряд, что только подливает масла в огонь. При таком раскладе больше верится в успех хабаровчан. Предлагаем поставить на их победу в матче за коэффициент 2.25.



Недавно Вадим Епанчинцев отметил, что ему хотелось бы видеть в составе своей команды капитана сборной России Вадима Шипачёва. Но также наставник отметил, что прекрасно понимает возможности «Амура». Впрочем, в матче с уфимцами наставнику вряд ли придётся сожалеть об отсутствии Шипачёва. Его клуб должен справиться и так.

«Амур» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 19 сентября 2022 года

«Амур» в межсезонье пережил позитивные изменения и устремился в сторону прогресса. Он весьма неплохо, по собственным меркам, начал текущий сезон и порадовал классным хоккеем. Считаем, что он вполне может рассчитывать на победу над пребывающим в чёрной полосе «Салаватом», для которого грядущий матч — третий подряд в роли гостя. У уфимцев и так не идёт игра, а тут ещё и усталость добавится. В их успех верится с большим трудом.



Ставка: победа «Амура» в матче за коэффициент 2.25.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Прогноз с коэффициентом 3.15 на матч «Трактор» — «Авангард».

НХЛ хочет допустить сборную России к участию в Кубке мира — 2024.

Прогноз с коэффициентом 4.43 на матч «Торпедо» — «Витязь».

Бывший чешский вратарь «Авангарда» заступился за легионеров КХЛ.

Гашек снова напал на русских хоккеистов. Чех явно не в себе.