«Кубань» — «Арсенал»: букмекеры назвали шансы туляков продлить серию побед в Первой лиге

Матч 10-го тура Мелбет Первой лиги «Кубань» — «Арсенал» (Тула) пройдёт 19 сентября. Встреча состоится в Краснодаре на стадионе «Кубань».

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Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Туляки одержали в двух предыдущих турах Первой лиги две победы.

«Арсенал» набрал 16 очков в девяти матчах турнира, на счету «Кубани» восемь баллов. Хозяева находятся в зоне вылета.

Фаворитом матча считается тульский «Арсенал». Заключить пари на подопечных Олега Кононова предлагается с коэффициентом 2.03. Это 48% вероятности.

Шансы «Кубани» на победу оценены в 3.89 (25%), сделать ставку на ничью предлагается за 3.60 (27%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. На гол в каждом тайме дают 1.90.

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