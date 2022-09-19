«Кубань» — «Арсенал»: букмекеры назвали шансы туляков продлить серию побед в Первой лиге

Матч 10-го тура Мелбет Первой лиги «Кубань» — «Арсенал» (Тула) пройдёт 19 сентября. Встреча состоится в Краснодаре на стадионе «Кубань».
Ещё больше прогнозов на главные матчи дня.
Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Туляки одержали в двух предыдущих турах Первой лиги две победы.
«Арсенал» набрал 16 очков в девяти матчах турнира, на счету «Кубани» восемь баллов. Хозяева находятся в зоне вылета.
Фаворитом матча считается тульский «Арсенал». Заключить пари на подопечных Олега Кононова предлагается с коэффициентом 2.03. Это 48% вероятности.
Шансы «Кубани» на победу оценены в 3.89 (25%), сделать ставку на ничью предлагается за 3.60 (27%).
Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. На гол в каждом тайме дают 1.90.
10 лучших экспрессов на сегодня.
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Прогноз с коэффициентом 3.15 на матч «Трактор» — «Авангард».
Прогноз с коэффициентом 6.00 на матч КХЛ «Динамо» — «Локомотив».
Чалов: я даже не помню, когда в последний раз вызывался в сборную.
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