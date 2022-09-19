«Адмирал» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ во Владивостоке

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Адмирал» — «Металлург».



Ставка: ничья за 4.50.



«Очень интересный матч, поскольку обе команды находятся на подъёме, обе имеют открытую победную серию из трёх матчей, причём две последние победы «металлурги» одержали на не слишком любимом Дальнем Востоке. Но дальневосточное турне «Магнитки» продолжается, и ей предстоит провести два спаренных матча теперь уже с «Адмиралом».



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Начнём с того, что «Адмирал» Тамбиева смотрится очень прилично. В принципе, команда, забравшая подряд четыре очка у «Салавата Юлаева», не может смотреться неприлично. Плюс на своей узкой площадке «адмиралы» чувствуют себя как рыба в воде, тогда как соперникам приходится к ней привыкать и где-то даже перестраивать игру.



Предположу, что в предстоящей двухматчевой серии в целом будет слегка неравномерный делёж очков: кто-то заработает пару, а кто-то – целых три. Статистика личных встреч и вовсе разводит руками: с момента рождения «Адмирала» соперники встречались во Владивостоке восемь раз, и на счету каждого клуба по четыре победы. Примечательно, что сухих побед достаточно много, причём что в одну, что в другую сторону.



В общем, всё нам говорит за ничью в основное время. И я тоже придерживаюсь этого мнения: соперники достойны друг друга. Кто возьмет второе очко – тут уж воля случая, на это я столбиться не стану», — сказал Лебедев.



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