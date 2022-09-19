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Эксперты назвали шансы «Локомотива» попасть в топ-3 РПЛ по итогам сезона-2022/2023

Эксперты назвали шансы «Локомотива» попасть в топ-3 РПЛ по итогам сезона-2022/2023
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В РПЛ позади треть дистанции — 10 туров. Одним из главных неудачников на этой дистанции стал московский «Локомотив». Железнодорожники набрали всего девять очков в девять матчах и сейчас занимают лишь 12-е место в турнирной таблице. Клуб уже покинул тренер Марвин Комппер, шатается кресло и под Йозефом Циннбауэром.

Прогнозы на главные матчи дня — здесь.

Букмекеры принимают ставки на итоги выступления «Локомотива» в сезоне РПЛ. Поставить на то, что команда преобразится и выиграет чемпионат, можно с коэффициентом 1000.00.

Более реальными выглядят шансы того, что «Локо» сможет занять место в топ-3. Ставки на такой расклад принимаются с коэффициентом 25.00.

При этом стоит отметить, что пока что букмекеры не принимают ставки на то, что «Локомотив» по итогам сезона покинет РПЛ и вылетит в Первую лигу.

10 лучших экспрессов на сегодня.

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