Эксперты назвали шансы «Локомотива» попасть в топ-3 РПЛ по итогам сезона-2022/2023

В РПЛ позади треть дистанции — 10 туров. Одним из главных неудачников на этой дистанции стал московский «Локомотив». Железнодорожники набрали всего девять очков в девять матчах и сейчас занимают лишь 12-е место в турнирной таблице. Клуб уже покинул тренер Марвин Комппер, шатается кресло и под Йозефом Циннбауэром.
Прогнозы на главные матчи дня — здесь.
Букмекеры принимают ставки на итоги выступления «Локомотива» в сезоне РПЛ. Поставить на то, что команда преобразится и выиграет чемпионат, можно с коэффициентом 1000.00.
Более реальными выглядят шансы того, что «Локо» сможет занять место в топ-3. Ставки на такой расклад принимаются с коэффициентом 25.00.
При этом стоит отметить, что пока что букмекеры не принимают ставки на то, что «Локомотив» по итогам сезона покинет РПЛ и вылетит в Первую лигу.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч Шотландия — Украина с коэффициентом 3.20.
Сергей Овчинников: у Кокорина получилась выдающаяся карьера!
Прогноз на матч Киргизия — Россия с коэффициентом 3.46.
Цорн: намерен отработать до конца контракт с «Локомотивом».
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