«Динамо» — «Локомотив»: результат матча КХЛ, какой счёт, кто забил

Ярославский «Локомотив» на «ВТБ Арене» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ обыграл московское «Динамо» со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).
На 15-й минуте счёт открыл Денис Алексеев с передач Георгия Иванова и Степана Никулина. На исходе первого периода в численном большинстве ответную шайбу провёл Андрей Никонов с передач Андрея Миронова и Эрика О'Делла.
На 24-й минуте Денис Алексеев в изящном проходе оформил дубль с передач Георгия Иванова и Степана Никулина. В середине второго периода окончательный счёт установил Иван Чехович с передачи Рушана Рафикова.
«Динамо» с 10 очками после восьми проведённых игр занимает вторую строчку в Западной конференции. Ярославский «Локомотив», набрав девять очков, расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Запада.
Следующий матч «Локомотив» проведёт в гостях у подмосковного «Витязя» 21 сентября (19:00 мск). Московское «Динамо» отправится в гости к череповецкой «Северстали» 22 сентября (19:00 мск).
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