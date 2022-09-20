«Барыс» — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Барыс» – «Автомобилист».
Ставка: ТБ 5.5 за 1.90.
«Автомобилист» возглавляет таблицу Восточной конференции. У команды шесть побед в восьми матчах и 31 заброшенная шайба – больше всех в лиге. Правда, и пропущенных немало – 24, даже больше, чем у аутсайдера Запада – ХК «Сочи». В общем, уральцы демонстрируют весёлый хоккей, что, несомненно, радует болельщиков.
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«Барыс» ничем пока похвастаться не может, команда идет лишь седьмой на Востоке, пропуская довольно много. «Барыс» продолжает домашнюю серию, сегодняшний матч будет для них уже пятым кряду на своём льду. Три победы из четырёх, впрочем, весьма неплохой результат. Но сегодняшний соперник – лидер Востока, уступающий по набранным очкам в сезоне только СКА. Что сможет противопоставить «Барыс» команде из Екатеринбурга?
Думаю, что нас ждет весёлый матч с большим количеством заброшенных шайб», — сказал Плющев.
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