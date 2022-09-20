«Барыс» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Барыса» в матче за 2.17.



«Предстоящий матч примечателен прежде всего тем, что в нём встречаются две сугубо домашние команды. «Барыс» в этом сезоне проиграл все выездные матчи, а дома выиграл три поединка из четырёх. У «Автомобилиста» картина ещё более вопиющая: шесть домашних матчей – шесть побед, две выездные игры – два поражения.



Прогнозы на все матчи КХЛ.



В принципе, для прогноза должно хватить и этой убийственной информации, тем более что статистика личных встреч в данном случае не помощник. В междусобойчиках на казахстанской земле ничья, соперники идут ноздря в ноздрю. Но есть интересный нюанс: у «Автомобилиста» был приличный перевес, но «Барыс», выиграв три последних домашних междусобойчика, положение выравнял. И этот факт тоже идёт в копилку «Барыса», у которого как хозяина и без того вырисовывается приличное преимущество.



Не знаю, как у вас, но у меня с такой информацией даже с учётом несомненных успехов «Автомобилиста» и его умения играть на казахстанском льду все равно вырисовывается победа «Барыса». Быть может, неоднозначная, быть может, за пределами основного времени, но два очка при такой статистике казахстанцы брать должны», — сказал Лебедев.



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