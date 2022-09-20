Эксперты назвали фаворита Первой лиги после 10 туров

В Первой лиге позади 10 туров. Лидирует владикавказская «Алания», набравшая 21 очко. По 19 баллов у «Рубина» и «Балтики», замыкает четвёрку «КАМАЗ», у которого 18 очков. Букмекеры назвали своих фаворитов после стартового отрезка.
Прогнозы на все матчи дня.
По оценке аналитиков, больше всего шансов стать чемпионом и вернуться в РПЛ у «Рубина». Поставить на команду Леонида Слуцкого можно с коэффициентом 1.80. После сложного стартового отрезка казанцы начали набирать очки.
За 5.00 можно сделать ставку на текущего лидера — «Аланию». Коэффициентом 5.50 оценили эксперты шансы тульского «Арсенала». Команда Олега Кононова пока что занимает седьмую строчку, имея в активе 16 очков.
На «Балтику» можно поставить за 6.00, калининградцы уже несколько лет близки к РПЛ, но пока так и не осуществили свою мечту. Шансы «Енисея» оценивают котировкой 15.00, красноярцы с 17 очками идут шестыми. А вот в «Уфу» аналитики не верят: поставить на экс-клуб РПЛ можно за 300.00. Сейчас уфимцы идут 12-ми с 12 очками. Клуб уже успел сменить главного тренера и испытывает финансовые проблемы.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч Киргизия — Россия с коэффициентом 3.46.
Прогноз на матч Шотландия — Украина с коэффициентом 3.20.
Глава «Матч ТВ» посоветовал болельщикам оформить Fan ID.
Прогноз на матч Польша — Нидерланды с коэффициентом 3.25.
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