Бельгия — Уэльс: эксперты назвали шансы валлийцев отобрать очки у команды Мартинеса

22 сентября в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» состоится матч Лиги наций между сборными Бельгии и Уэльса.



Прогнозы на главные матчи дня.



Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет «OKKO Спорт».



Явным фаворитом считается сборная Бельгии: заключить пари на подопечных Роберто Мартинеса можно за 1.37. Успех сборной Уэльса доступен за 8.70. Ничья идёт за 5.20.



Аналитики рассчитывают на большое количество голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, при этом тотал меньше 2.5 доступен за 2.40. Ставка «обе забьют» оценена коэффициентом 1.87.



После 4 туров Бельгия идёт на 2-м месте в квартете, набрав 7 очков. В активе Уэльса 1 очко и последняя строчка в группе. Соперники этих команд — сборные Польши и Нидерландов.



10 лучших экспрессов на сегодня.



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