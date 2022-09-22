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«Северсталь» — «Динамо»: прогноз Дарьи Мироновой на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Северсталь» — «Динамо»: прогноз Дарьи Мироновой на матч регулярного чемпионата КХЛ
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Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Динамо».

Ставка: победа «Северстали» в матче за 1.88.

«За Андреем Разиным стоит НАРОД. Тренер, который выбрал открытый и доступный вид общения с болельщиками хоккея, будет иметь огромную поддержку везде. Тем более дома. Команда вернулась из мини-командировки, заработав очко в буллитной серии в Питере, но уступила в основное в Минске. Довести игру до буллитов против СКА – задача, поддающаяся далеко не каждому. Минчане же выдержали за счет отдачи, так как большая часть энергии ушла на блокиpoвание – 20, чем броски – 17.

Почему Разин не справится с московским «Динамо» в Череповце.

У динамовцев два домашних поражения кряду, Кудашов нервничал и срывался на журналистах после проигрыша СКА, но ни на одной пресс-конференции тренер не нашёл минусов в своей работе. Всё ошибаются только те, кто на льду. Такие речи Кудашова мы слышим уже лет семь

. Разин успевает и тренировать, и держать удар, и создавать контент. Прошедший плей-офф еще раз показал насколько Разин крепкий и умный тренер, не имея в активе таких звезд, какие были у «Динамо», «Северсталь» смотрелась интереснее и лучше оппонента. Динамовцы смогли вытащить серию лишь благодаря очнувшимся лидерами чартов, но Разин выиграл тренерскую дуэль. Повторюсь в сотый раз, вратарская линия столичного клуба – основной конек. Все остальные детали на посредственном уровне. В команде сидит абсолютно бесполезный игрок по фамилии Сушко, хотя на 25 миллионов столичные могли хорошо укрепиться. Кодола, скорее всего, будет играть с особым азартом против бывшего клуба. Но ведь тренерский штаб «Северстали» прекрасно знает асе стороны игрока.

На предсезонке Петунин оформил хет-трик, но выиграли динамовцы, 5:4. Эти результаты мало кого волнуют сейчас. Разница между командами в турнирной таблице – одно очко, но четыре позиции в пользу «Динамо». Кудашовцы пропускают меньше, играют скучно, Коновалова уже вспомнили. Вся надежда на построение интересной игры в руках Андрея Разина. В него и поверю при любом раскладе», — сказала Миронова.

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