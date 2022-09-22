Прогноз на матч Франция — Австрия с коэффициентом 3.70

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги наций УЕФА Франция — Австрия, который пройдёт 22 сентября.

Ставки: победа Франции с форой (-1.5) за 2.18, победа Франции + тотал больше 3.5 гола за 3.70.

Сборная Франции успешно выступила на трёх предыдущих международных турнирах. Похоже, что к текущему розыгрышу Лиги наций подопечные Дидье Дешама отнеслись не со всей серьёзностью, набрав лишь два очка за четыре тура. Поскольку над «трёхцветными» нависла угроза понижения в классе, то в заключительных встречах группового этапа они должны активизироваться и набрать максимально возможное количество очков.

Прогнозы на главные матчи дня.

Французы за счёт кадрового превосходства доминируют на поле. Контролируют мяч, много бьют. Вот только с завершением категорически не ладится. Голов маловато — всего три штуки за четыре матча. Для действующего чемпиона мира это, конечно, неприличные цифры.

К примеру, в отборе к ЧМ в Катаре Мбаппе и компания поражали ворота соперников в три раза чаще (2,25 гола за игру). Учитывая, что клубный сезон в самом разгаре и футболисты уже вышли на оптимальную игровую форму, в грядущем противостоянии Мбаппе и компания должны конвертировать превосходство в атакующем потенциале в разницу в счёте.



Сборная Австрии после отставки Франко Фода и последующего назначения Ральфа Рангника не отличается стабильностью результатов. Качество игры в обороне, несомненно, повысилось. Но пропускают австрийцы многовато. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу сборной Франции с форой -1.5 за 2.15. Стоит присмотреться к пари на победу хозяев через тотал больше 3.5 мяча за 3.70.

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