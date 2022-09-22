Хорватия — Дания: время начала матча, смотреть прямую трансляцию, прогнозы и ставки

22 сентября в Загребе на стадионе «Максимир» состоится матч Лиги наций между сборными Хорватии и Дании.
Прогноз на матч Хорватия — Дания с коэффициентом 7.50.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет «Okko Спорт».
Фаворитом считается сборная Хорватии: заключить пари на победу хозяев можно за 2.44. Успех сборной Дании доступен за 3.20. Ничья также идёт за 3.20.
Аналитики не рассчитывают на большое количество голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, при этом тотал меньше 2.5 доступен за 1.67. Ставка «обе забьют» оценена коэффициентом 2.00.
После четырёх туров Дания лидирует в группе, набрав девять очков. Хорватия идёт второй, набрав семь баллов. Кроме того, в этом квартете также выступают команды Франции и Австрии.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Прогнозы на главные матчи дня.
Карпин: у меня пока нет опасений насчёт частичной мобилизации.
Прогноз на матч Франция — Австрия с коэффициентом 3.70.
Прогноз на матч Киргизия — Россия с коэффициентом 3.46.
Почему сборная Англии снова не справится с Роберто Манчини.
- 22 сентября 2022
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:33
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30