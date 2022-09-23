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«Сочи» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

«Сочи» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сочи» — «Спартак».

Ставка: победа «Сочи» в матче за 2.28.

«На первый взгляд в предстоящем матче всё достаточно очевидно. Сочинцы играют из рук вон плохо и до сих пор не лежат на дне турнирной таблицы КХЛ лишь потому, что место занято «Нефтехимиком». Зато лежат на дне Западной конференции, и от предпоследнего места в этой самой конференции их отделяет уже пять очков, а от зоны плей-офф все семь — при нынешней двухочковой системе огромное расстояние.

Прогноз на матч «Сочи» — «Спартак» с коэффициентом 3.60.

И дело даже не в том, что статистика личных встреч в данном случае выступает на стороне гостей, но выступает достаточно специфично. У «Сочи» и «Спартака» как общее равенство по числу побед в междусобойчиках (12-12), так и равенство по матчам в Сочи. Дело в том, что эта серия вся имеет весьма приличный перекос в гостевую сторону, когда хозяева берут в лучшем случае лишь треть матчей.

Самое главное, на мой взгляд, заключается в том, что свой предыдущий матч красно-белые выиграли в Казани. Причём выиграли у «Ак Барса» всухую. А это, как ни крути, означает повышенную трату и сил, и нервов. Будь у спартаковцев хотя бы ещё один день на восстановление, картина была бы совсем иной. Но дня этого не было, и им пришлось быстро переезжать из Казани в Сочи. Восстановление шло по ускоренному режиму и вряд ли окажется полным.

Поэтому рискну сделать несколько неадекватный прогноз, опираясь на вышесказанное. А именно: домашняя победа ХК «Сочи». Уж как южане её добудут, дело десятое, но два очка сочинцы наберут», — сказал Лебедев.

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