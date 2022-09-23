«Торпедо» — «Авангард»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ 23 сентября

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Торпедо» – «Авангард».
Ставка: победа «Торпедо» в матче за 2.25.
«Омичи после слабого старта потихоньку выправляют турнирное положение. Матч в Нижнем Новгороде с командой Ларионова, думаю, получится результативным. «Авангард» способен забросить две, а то и три шайбы, и в то же время столько же пропустить. Чем вызван неудачный старт сибирского клуба – сложно понять. Смена тренера не всегда проходит бесследно.
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«Торпедо» под руководством Ларионова мне нравится. Команда играет интересно, тренер пытается привить «Торпедо» атакующий стиль, и в целом ребята чаще радуют, чем огорчают. Вот и позавчера волжане взяли верх над «Трактором», забросив при этом четыре шайбы. Интересно, что и «Торпедо», и «Авангард» к очному матчу подходят с серией в три победы. В моем понимании фаворит – «Торпедо». Поставил бы на победу волжан в матче», — сказал Емелин.
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