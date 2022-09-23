Прогноз на матч Босния — Черногория в Лиге наций от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги наций УЕФА Босния и Герцеговина — Черногория, который состоится 23 сентября.
Ставка: обе забьют за 2.10.
Ключевая игра в борьбе за первое место в группе Лиги В. Босния и Герцеговина находится в шаге от того, чтобы закрепиться на вершине своего квартета, – Черногории просто нельзя проигрывать в Зенице, чтобы сохранить шансы на успех в последнем туре.
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Боснийцы пока выступают безупречно, не уступив ни в одном из четырёх матчей. В Лиге наций дела в целом обстоят очень хорошо – в шести матчах они дважды уступили только сборной Польши. На домашнем стадионе во всех турнирах «драконы» имеют серию в три победы подряд. Впрочем, результативностью и уверенными победами они не радуют.
Достаточно сказать, что с разницей больше одного мяча Босния не побеждала почти год, а за этот же отрезок в 10 последних матчах больше одного гола забить смогла всего раз. Впереди сборную по-прежнему тащит звёздная связка Эдина Джеко и Миралема Пьянича, которые остаются лучшими бомбардиром и ассистентом соответственно.
Сборной Черногории точно есть чем ответить конкуренту в нападении – «храбрые соколы» дважды убедительно переиграли Румынию с общим счётом 5:0 и вырвали ничью у боснийцев дома. Подвела гостей лишь битва с Финляндией (0:2), которая и лишила важных очков.
Черногорцы очень неплохо выступают на выезде в Лиге наций, уступив всего в одном матче из восьми, поэтому вновь доставить проблемы фавориту они могут. Первой ставкой рассмотрим «обе забьют» с коэффициентом 2.10.
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