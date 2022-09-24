«Торпедо» — «Авангард»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (1:0, 0:0, 3:2).
На 15-й минуте Марк Марин вывел нижегородцев вперёд. На 21-й секунде третьего периода Алекс Бродхёрст сравнял счёт. На 42-й минуте при 1:1 защитника «ястребов» Семёна Чистякова удалили до конца матча, включая пятиминутное удаление, с формулировкой «атака в область головы и шеи». На повторе тем не менее заметно, что силовой приём против форварда «Торпедо» Ю Сато был исполнен плечом в плечо.
Через две минуты Максим Летунов вывел нижегородцев вперёд. Спустя ещё две минуты «Торпедо» во второй раз реализовало большинство усилиями Денниса Яна, подкараулившего прострел на дальнюю штангу — 3:1.
На 56-й минуте Кристиан Ярош с передачи Наиля Якупова сократил отставание в счёте, однако через 33 секунды Сергей Гончарук забил четвёртый гол.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 25 сентября в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Торпедо» 26 сентября встретится со СКА.
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