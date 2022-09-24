Дацик — Емельяненко: Николай Валуев дал прогноз на бой 24 сентября 2022

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA, а ныне депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев поделился ожиданиями от главного боя очередного турнира Hardcore Boxing между россиянами Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко.
Ставка: победа Дацика досрочно за 2.01.
«Кто победит в боксёрском поединке? Уверен, что Дацик ушатает Емельяненко. В этом поединке вполне возможен нокаут».
Дацик в последнем поединке одолел бразильца Антониу Силву. Бой завершился уже во втором раунде, когда Вячеслав зажал оппонента у канатов и нанёс ему серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.
Последним боем Александра был поединок на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей.
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