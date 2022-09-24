Чехия — Португалия: прогноз Александра Мостового на матч Лиги наций 24 сентября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги наций Чехия — Португалия.

Ставка: обе забьют за 1.98.

«Чехия и Португалия встретятся в 5-м туре Лиги наций. В их группе 2 Лиги А всё складывается довольно предсказуемо – лидирующие позиции занимают испанцы и португальцы, ну а чехи и швейцарцы борются за третью строчку.

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Пока что Португалия проигрывает конкуренцию «Красной фурии». Сборная Испании лидирует в квартете, опережая подопечных Фернанду Сантуша на один балл. Учитывая, что ЧМ-2022 не за горами, думаю, на ближайшие матчи у «команды избранных» будет боевой настрой. Плюс, сейчас у Криштиану Роналду идёт не лучший период – он только в последнем матче за «МЮ» смог забить первый гол в сезоне. Не исключено, что в этом матче Роналду постарается отличиться.

Чехи же пока не вылетают в Лигу Б – они располагаются на третьей строчке с четырьмя очками. Однако Швейцария с последнего места отстаёт от «народной команды» тоже на один балл. Поэтому положение соперников в таблице может легко измениться после этого тура.

Я не верю в то, что Португалия разгромит своего соперника с сухим счётом. Скорее всего, чехи смогут дать отпор именитому противнику. С теми же испанцами подопечные Ярослава Шильгавы смогли в их первой встрече сыграть в результативную ничью – 2:2. А португальцы не смогли обыграть Швейцарию в последнем матче – 0:1.

В общем, к форме команды Сантуша есть вопросы. Там всё ещё идёт смена поколений. Возможно, в рамках подготовки к ЧМ-2022 состав у Португалии будет не самый боевой. Так что я верю в то, что Чехия сможет забить в этом противостоянии».

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