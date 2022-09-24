Испания — Швейцария: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги наций 24 сентября

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Испания — Швейцария.
Ставка: победа Испании с форой (-1) за 1.83.
10 лучших прогнозов на матчи дня.
«Сборная Испании лидирует в квартете, набрав восемь баллов. Переиграть не получилось только Португалию (1:1) и Чехию (2:2) в стартовых матчах. Тем не менее чехов в прошлой игре испанцы всё-таки дожали (2:0), как и сегодняшних визави (1:0). В национальную команду не вызвали травмированного Ольмо.
Швейцария безнадёжно замыкает группу, правда, победа над Португалией (1:0) в заключительном туре позволила сократить отставание до одного балла от спасительной позиции. В первом круге швейцарцы уступили всем, в том числе и не самой грозной Чехии (1:2) на выезде, а от португальцев пропустили четырежды (0:4).
На мой взгляд, в сегодняшнем поединке сильнее окажется Испания. Она пребывает в прекрасном состоянии и вряд ли упустит первую позицию в группе, тем более оппонент не в самой лучшей форме. Швейцарцы проиграли практически все игры в Лиге наций, вряд ли удастся выстрелить на выезде».
Экспрессы на все матчи Лиги наций.
Прогноз на матч Испания — Швейцария с коэффициентом 5.40.
Роналду обвинили в агрессивном поведении.
Прогноз на матч Чехия — Португалия с коэффициентом 3.65.
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